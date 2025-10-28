Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 28, 2025 | 15:59
    Firman convenio Municipio y Bancomext para impulsar pequeñas y medias empresas

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Las acciones se concentrarán en la capacitación a Mypimes y a empresas exportadoras y generadoras de divisas.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Gobierno Municipal y NAFIN/BANCOMEXT firmaron un convenio con el objetivo de incrementar la penetración del crédito en el sector privado y generar un desarrollo económico sustentable.

    Jorge Vargas Aguilar, director regional noreste de NAFIN/BANCOMEXT, expuso que la intención es brindar capacitación y asistencia técnica a MiPymes, ya a empresas exportadoras y generadoras de divisas, sin dejar de lado a instituciones financieras no bancarias.

    “Ya hemos venido trabajando de manera coordinada, pero formalizar el convenio creo que es importante para seguir haciéndolo”, manifestó.

    Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, indicó que “es muy importante que el Gobierno Municipal trabaje en el tema del desarrollo económico, y qué mejor que de la mano de una institución tan sólida y fuerte como es Bancomext”.

    “Es un convenio muy importante porque la capacitación para las empresas, en su primera etapa o en su etapa de consolidación, es lo que sienta las bases para poder desarrollarse de forma adecuada”, subrayó Vargas Aguilar.

