    septiembre 1, 2025 | 15:43
    Juárez / El Paso

    Firman convenio ISSECJ y SDHyBC para la continuidad de clases de enfermería en centros comunitarios

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El convenio permitirá a estudiantes de enfermería recibir formación teórica y práctica en espacios comunitarios.

    Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), firmó un convenio con el Instituto de Servicios Sociales Educativos de Ciudad Juárez (ISSECJ) y el Centro de Estudios Superiores y de Especialización (CESS) con el objetivo de fortalecer la formación profesional en el área de la salud.

    La titular de la dependencia Austria Galindo, explicó que este convenio garantiza la continuidad de la educación teórica y práctica para los estudiantes, al brindarles herramientas y espacios adecuados para desarrollar sus competencias profesionales en los centros comunitarios que administran.

    Asimismo, destacó la importancia de impulsar la educación en el área de la salud como una forma de generar más oportunidades de preparación y crecimiento para quienes desean integrarse a este sector.

    La firma del acuerdo contó con la participación de representantes de ISSECJ, CESS y otras instituciones educativas, quienes reconocieron la necesidad de crear opciones de profesionalización que aseguren programas de calidad y experiencias prácticas en entornos seguros y equipados para los estudiantes.

    También, durante esta semana se llevaron a cabo actividades de organización de cursos, planeación de módulos prácticos y coordinación con los centros comunitarios, con el fin de garantizar el adecuado inicio y seguimiento de las clases de enfermería.

    Con estas acciones, la SDHyBC reafirma su compromiso de promover la educación, fortalecer la formación técnica y contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes, en beneficio del sistema de salud en la región.

