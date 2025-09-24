Firman convenio Ichea y Canaco para combatir el rezago educativo

Publicidad - LB2 -

El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea), y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco) firmaron un convenio de colaboración, para reducir el rezago educativo y atender a personas mayores de 15 años que no terminaron sus estudios de primaria y secundaria.

Ciudad Juárez, Chih .- La alianza está encaminada en apoyar a los trabajadores de las empresas de bienes y servicios afiliadas a la Canaco, así como extender a sus familiares los servicios gratuitos que presta la dependencia.

“Lo relevante del acuerdo es que atenderemos a los trabajadores de las empresas que lo requieran, con servicios gratuitos y materiales didácticos para reconocer lo que han aprendido a lo largo de su desempeño laboral o de la propia vida”, dijo Mario Eberto Javalera Lino, director general del Ichea.

Iván Antonio Pérez Ruíz, presidente de Canaco Ciudad Juárez, destacó que el gremio empresarial le apuesta a la parte más importante que tiene: “Nuestros trabajadores, que son el elemento que hace que nosotros todos los días crezcamos y nos superemos”.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación Zona Norte, mencionó que este convenio permitirá a los empleados decidir cómo y dónde tomar sus respectivas asesorías, para que fortalezcan y avancen en su vida productiva.

Durante el evento se hizo entrega de un reconocimiento al organismo empresarial, como institución comprometida con la educación.

