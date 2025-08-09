Movil - LB1 -
    Firman convenio de colaboración Recaudación de Rentas y Asociación Ganadera de Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el fin de establecer una relación de colaboración permanente, el recaudador de rentas de Ciudad Juárez, Raúl García Ruiz, y Alfonso Deandar Duarte, presidente de la Asociación Ganadera de Ciudad Juárez, firmaron un convenio de colaboración entre ambos organismos este 8 de agosto.

    Ciudad Juárez, Chih .- “Estamos conscientes de la importancia que tiene la ganadería para nuestro estado, y de manera particular, en nuestra frontera, por ser de los principales cruces que tiene el ganado hacia Estados Unidos. Nuestro compromiso será apoyarlos y orientarlos tanto en trámites vehiculares, como en asuntos de contribuciones estatales y federales”, señaló Raúl García.

    Aseguró que muchos de sus colaboradores hacen uso de vehículos que requieren estar al corriente con sus impuestos estatales, por lo que, la intención del acuerdo es generar una comunicación permanente con la Asociación con el fin de auxiliarlos en cualquier trámite recaudatorio.

    Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera agradeció la firma del convenio y mencionó que su objetivo es trabajar en conjunto para el beneficio de los socios colaboradores, así como en futuros proyectos que también puedan favorecer a la comunidad juarense.

