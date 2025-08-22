Firman convenio de colaboración Municipio y Centro Cultural Universitario Umbral

Publicidad - LB2 -

Este día se llevó a cabo la firma de convenio entre el Gobierno Municipal y el Centro Cultural Universitario Umbral, el cual tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos de colaboración a través de los campus que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .- “Estamos a la orden y vamos a sacarle provecho a este convenio hecho a favor de las y los emprendedores juarenses”, dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien encabezó la firma del acuerdo, acompañado del secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel y otros funcionarios municipales.

La directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, explicó que la intención de signar este convenio es impulsar a todo el emprendimiento local mediante programas conjuntos que se puedan hacer con la institución en capacitaciones e incubación de financiamientos, además de la vinculación empresarial aprovechando los recursos académicos de la Universidad y del Municipio.

“Se ha estado trabajando con la escuela en algunas expos que han organizado y a raíz de eso se les impartieron capacitaciones para que se pudieran formalizar estos emprendimientos, a fin de poderles dar el seguimiento y puedan crecer”, indicó.

“Muchas gracias por hacer este convenio para trabajar en conjunto y que todos los universitarios puedan salir adelante con su emprendimiento e impulsarlos a través del Gobierno Municipal”, mencionó.

Por su parte, el director de la Universidad Umbral, Germán Vázquez, explicó que este tipo de ejercicios de colaboración que se está realizando vienen a fomentar la cultura emprendedora que tanta falta le hace a la comunidad.

“Entre los jóvenes hay ideas y talento, pero muchas veces no conocemos los mecanismos o no se tiene el respaldo para generar un emprendimiento”, indicó.

Resaltó que con este tipo de ejercicios la gente tendrá la confianza de que tanto la Universidad Umbral como el Municipio, trabajarán en conjunto para que puedan innovar y generar todo ese talento juarense.

Agregó que los jóvenes y todas las personas que deseen tener su propio emprendimiento se pueden acercar a la Universidad y a través del Municipio se hará la entrega de 5 mil becas para que se compartan como lo consideren.

En la ceremonia de la firma acudieron también el director de Educación del Municipio, Guillermo Alvídrez, así como los regidores Jorge Marcial Bueno Quiroz y Alejandro Acosta.

