Firman convenio de colaboración Electrical Wire Expo y el Municipio

Con el objetivo de establecer una alianza para fomentar el desarrollo industrial, tecnológico y la vinculación entre la proveeduría, industria y las instituciones universitarias coordinando esfuerzos mutuos de la región, este día se firmó un convenio de colaboración entre Electrical Wire Expo y el Gobierno Municipal de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih .- En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, signó el acuerdo el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

El alcalde les reitera que el Municipio se convierte en un facilitador para todos aquellos que quieran invertir, colaborar, hacer un mejor esfuerzo para Ciudad Juárez”, dijo el funcionario.

Mencionó que este es un convenio donde se firman para hacer ciertos eventos de impulso para ambas partes.

“Lo que se busca, es que con estas invitaciones que se van hacer a distintos proveedores nacionales e internacionales, se obtenga una derrama económica distinta, buscando considerar a Juárez como un lugar específico de turismo de negocios”, indicó.

Destacó que este tipo de eventos tiene una serie de situaciones benéficas para la localidad, como hospedajes, derrama económica en los restaurantes y en el comercio local.

La directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño, expresó que esta firma tiene como objetivo establecer una alianza para fomentar el desarrollo industrial.

Informó que se va a realizar un evento el próximo 10 y 11 de septiembre en El Paso, Texas, con la finalidad de que a partir de este, organizar más eventos.

“Muchas gracias a todos y de aquí para adelante, se traerá más inversión y proveedores que puedan darse a conocer; por medio de esta colaboración esperemos que nuestra derrama económica genere más impacto tanto aquí en Juárez como en la vecina ciudad”, agregó.

“Esto será un parteaguas para que muchas de las inversiones se puedan concretar”, dijo la funcionaria.

Por su parte, el presidente de Electrical Wire, Jesús Duarte, explicó que lo más importante para ellos como empresarios es la colaboración con el Municipio.

Señaló que Expo Wiretech, es un evento enfocado en unir a las empresas del procesamiento de cable; su meta es proporcionar a los asistentes acceso completo al equipo, instrumentos, herramientas, materiales y suministros utilizados en la fabricación de arneses de cables, así como en su inspección y reparación.

“La siguiente exhibición será en El Paso, Texas, estamos colaborando con el Municipio, ya que nos ofrecieron un estacionamiento gratuito en donde vendrá un camión y llevará a todas las personas que quieran ir a visitar a WireTech Expo, todo gratis sin agarrar línea todo por la express, solo se bajarán a enseñar su pasaporte”, agregó.

El regidor de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo, Alejandro Acosta, agradeció la buena voluntad de los organizadores, ya que tienen una gran trayectoria y una excelente visión.

“Esperamos que después de que ya se tenga el Centro de Convenciones listo, se puedan hacer más reuniones de estas, cuentan con todo el apoyo del alcalde y del Gobierno Municipal”, afirmó.

En la firma del convenio estuvieron el coordinador de Directores, Enrique Licón Chávez; la directora general de Electrical Wire Expo, Norma Angélica López y la gerente general, Jaqueline Duarte.

