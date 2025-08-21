Firman convenio de colaboración El Colech y Recaudación de Rentas 

Publicidad - LB2 -

El Colegio de Chihuahua, conocido como El Colech, y la Recaudación de Rentas en Ciudad Juárez han formalizado un convenio de colaboración con el objetivo de extender las redes de cooperación entre ambas instituciones. Este acuerdo se firmó en las instalaciones de El Colech y busca impulsar programas, estudios y proyectos de investigación que sean de interés y beneficio mutuo.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .- El convenio fue firmado por Raúl García Ruíz, recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, y Juan Miguel Orta Vélez, director general de El Colech. Esta alianza estratégica está diseñada para facilitar la capacitación de funcionarios públicos mediante estudios de posgrado y programas profesionalizantes que ofrece El Colech, así como otras instituciones académicas asociadas.

Uno de los aspectos destacados de esta colaboración es la oferta de programas virtuales en Gestión Gubernamental y Gubernamental Hacendaria, que han sido bien recibidos por el personal administrativo de diversas dependencias públicas. Estos programas están orientados a mejorar las competencias y habilidades de los funcionarios en áreas clave para la gestión pública.

La Maestría en Gestión Gubernamental, que comenzó a operar en 2023, es uno de los programas más relevantes en este convenio. Esta maestría ha logrado egresar su primera generación y actualmente cuenta con una matrícula de 95 estudiantes, lo que refleja el interés y la necesidad de formación especializada en el ámbito gubernamental.

En la firma del convenio también estuvieron presentes Abril Aurora García, del área de Contabilidad de Recaudación de Rentas, así como Elvira Arcelus Pérez y Carmen Ávila Maese, quienes ocupan los cargos de secretaria general y coordinadora académica de El Colech, respectivamente. La participación de estas figuras clave resalta la importancia de la colaboración interinstitucional en la formación de profesionales en el sector público.

El establecimiento de este convenio no solo representa un avance en la capacitación de los funcionarios públicos, sino que también promueve una cultura de colaboración entre instituciones educativas y organismos gubernamentales, lo cual es fundamental para el desarrollo de políticas públicas efectivas y la mejora de los servicios a la ciudadanía.

