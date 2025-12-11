Firman convenio Centros Comunitarios e ICHEA para fortalecer educación de adultos

Publicidad - LB2 -

Celebran graduación de 40 estudiantes y abren nueva aula en el Centro Comunitario La Montada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer los servicios educativos para personas adultas en Ciudad Juárez, la Dirección General de Centros Comunitarios firmó este jueves un convenio de colaboración con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), en un acto que también sirvió como marco para la graduación de 40 alumnas y alumnos del Centro Comunitario La Montada.

El evento fue encabezado por Guillermo Alvídrez Olivas, director de Educación Municipal, en representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, y por Luis Fernando Rodríguez Giner, titular de Centros Comunitarios, quienes resaltaron la importancia de sumar esfuerzos institucionales para ampliar el acceso a la educación básica y media superior entre sectores que, por diversas circunstancias, no pudieron concluir sus estudios en edad escolar.

Durante la ceremonia se hizo entrega de certificados oficiales a personas adultas que culminaron su educación primaria, secundaria y preparatoria a través de los programas de alfabetización y formación académica que se imparten en coordinación con el ICHEA. Los graduados pertenecen a distintos sectores de la ciudad, y su avance académico representa una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo personal.

“Este logro no solo es académico, es una muestra de constancia, de esfuerzo y de la voluntad de salir adelante. Cada certificado entregado hoy representa una historia de superación”, expresó Rodríguez Giner al dirigirse a las y los egresados, a quienes reconoció como un ejemplo para sus familias y comunidades.

Como parte de las acciones que acompañaron la firma del convenio, las autoridades también inauguraron una nueva aula equipada en el Centro Comunitario La Montada, la cual estará destinada a continuar con las clases para adultos en proceso de alfabetización o nivelación académica. El espacio cuenta con mobiliario, equipo básico y materiales educativos, con el propósito de brindar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

Este convenio permitirá a los Centros Comunitarios funcionar como sedes permanentes de servicios educativos del ICHEA, facilitando el acceso de más personas a programas de certificación, asesoría y aplicación de exámenes en sus propias colonias. Además, se contempla ampliar la cobertura a otros centros comunitarios de la ciudad en lo que resta del ciclo 2025-2026.

Guillermo Alvídrez destacó que el compromiso del Gobierno Municipal es continuar generando condiciones para que nadie se quede atrás en materia educativa. “Estamos convencidos de que la educación transforma vidas y abre puertas. Por eso, estos esfuerzos conjuntos con el ICHEA son fundamentales para avanzar hacia una ciudad más justa e incluyente”, afirmó.

Finalmente, las autoridades presentes reiteraron que este tipo de alianzas interinstitucionales seguirán impulsándose para atender la demanda educativa en sectores históricamente rezagados, ofreciendo una segunda oportunidad a quienes buscan concluir su formación académica.

