Firma JASP convenio para respaldar actividades de las OSC

A través del programa de Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 2025, impulsado por la Junta de Asistencia Social y Privada del Estado (JASP), este viernes se firmó un convenio con la Asociación Tradicionalista de Scouts Tiro y Pesca A.C., a fin de impulsar sus actividades mediante respaldo para gasto operativo.

Ciudad Juárez, Chih .- Lo anterior, en beneficio de sectores en situación de vulnerabilidad.

Durante la firma, la titular de la JASP, Amparo González, destacó la importancia de respaldar proyectos con impacto cultural, deportivo y educativo, especialmente aquellos que fomentan valores, disciplina y desarrollo integral en la niñez, como lo realiza esta organización.

El acuerdo consiste en la entrega de un monto de 20 mil pesos, que será otorgado en septiembre y destinado al gasto operativo de la asociación durante este periodo.

Una vez recibido el recurso, la organización se compromete a justificar el uso de los fondos correspondientes al periodo del 17 al 22 de octubre, mediante la presentación de recibos, facturas y el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la JASP.

En la presente convocatoria, más de 130 organizaciones resultaron beneficiadas, con una bolsa total de 4 millones de pesos destinados para este 2025.

Estas acciones resaltan la importancia de unir esfuerzos en distintos ámbitos, al atender de forma directa las necesidades de la población y generar soluciones que fortalezcan el tejido social, a través del respaldo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

