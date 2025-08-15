Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 14:55
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Firma JASP convenio para respaldar actividades de las OSC

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    A través del programa de Apoyos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 2025, impulsado por la Junta de Asistencia Social y Privada del Estado (JASP), este viernes se firmó un convenio con la Asociación Tradicionalista de Scouts Tiro y Pesca A.C., a fin de impulsar sus actividades mediante respaldo para gasto operativo.

    Ciudad Juárez, Chih .- Lo anterior, en beneficio de sectores en situación de vulnerabilidad.

    - Publicidad - HP1

    Durante la firma, la titular de la JASP, Amparo González, destacó la importancia de respaldar proyectos con impacto cultural, deportivo y educativo, especialmente aquellos que fomentan valores, disciplina y desarrollo integral en la niñez, como lo realiza esta organización.

    El acuerdo consiste en la entrega de un monto de 20 mil pesos, que será otorgado en septiembre y destinado al gasto operativo de la asociación durante este periodo.

    Una vez recibido el recurso, la organización se compromete a justificar el uso de los fondos correspondientes al periodo del 17 al 22 de octubre, mediante la presentación de recibos, facturas y el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos por la JASP.

    En la presente convocatoria, más de 130 organizaciones resultaron beneficiadas, con una bolsa total de 4 millones de pesos destinados para este 2025.

    Estas acciones resaltan la importancia de unir esfuerzos en distintos ámbitos, al atender de forma directa las necesidades de la población y generar soluciones que fortalezcan el tejido social, a través del respaldo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Ofrece SFP atención ciudadana a través de las líneas 070 y 800 MARCAME

    La Secretaría de la Función Pública (SFP), reafirma su papel como herramienta clave para...
    Juárez / El Paso

    Asume Francisco Sánchez representación legal de padre biológico de Jasiel; demandarán que asesino sea refundido en Cereso varonil

    “El maldito asesino debe ser recluido en un cereso varonil, por la seguridad de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.