Firma INODE AI convenio con Icatech para certificar cursos de IA con validez oficial

La empresa juarense INODE AI firmó un convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), con el propósito de otorgar validez oficial a los cursos que imparte en materia de inteligencia artificial, lo que permitirá a los participantes obtener certificados avalados por la Secretaría de Educación Pública.

Ciudad Juárez, Chih .- Con este acuerdo, INODE AI se integrará al Centro de Inteligencia Artificial que opera en la ciudad, fortaleciendo la oferta de capacitación tecnológica dirigida a la ciudadanía, sin importar el nivel de conocimiento previo.

Los programas abarcarán desde los conceptos más básicos hasta niveles avanzados de aplicación práctica, con el fin de acercar la tecnología a más personas y fomentar el uso responsable y productivo de la inteligencia artificial.

La iniciativa busca que la población juarense adquiera herramientas que mejoren su competitividad laboral y empresarial, al aprender a automatizar procesos, optimizar recursos y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.

El director de INODE AI, Jaime Enríquez, destacó que la empresa se encuentra desarrollando tecnología propia desde Ciudad Juárez y considera que la región tiene un gran potencial para integrarse al ecosistema de innovación que actualmente crece en el sur de Estados Unidos, donde se invierten grandes recursos en centros de datos especializados.

El proyecto busca posicionar a Juárez como un referente nacional en materia de inteligencia artificial, a través del trabajo conjunto entre Gobierno, iniciativa privada y academia, impulsando la formación de capital humano capacitado para operar en esta nueva era tecnológica.

