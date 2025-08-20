Movil - LB1 -
    agosto 20, 2025
    Firma convenio de colaboración Recaudación de Rentas y COPARMEX

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de estrechar lazos de trabajo conjunto, el recaudador de rentas de Ciudad Juárez Raúl García Ruiz, y Mario Cepeda Lucero, presidente de COPARMEX en la localidad, firmaron un convenio de colaboración entre ambos organismos.

    Ciudad Juárez, Chih .– García Ruiz declaró que con este convenio se busca coordinación, comunicación, asistencia y asesoría para contar con empresarios cumplidos, y de este modo se reditúe en bienes y servicios para la población

    El Presidente de COPARMEX Ciudad Juárez señaló que, por invitación de Raúl García, se disponen a colaborar más de cerca con el Gobierno del Estado y lograr una mejor comunicación para obtener un mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como apoyos económicos para las pequeñas y medianas empresas.

    Con la firma de este convenio, se refuerza la relación entre el sector empresarial y el Gobierno del Estado, con el fin de impulsar un esquema de colaboración que fomente la responsabilidad fiscal, el desarrollo económico y el bienestar social en Ciudad Juárez.

