octubre 11, 2025
    octubre 11, 2025 | 10:10
    Filtra video alcalde en donde, a su juicio, Sergio Nevárez reconoce el desorden que trae en la JMAS

    Redacción ADN / Staff.
    “Pónganse a jalar, y si no saben, aquí les enseñamos”, fue el mensaje del alcalde al titular de la JMAS.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El conflicto entre el alcalde Cruz Pérez Cuéllar y Sergio Nevárez subió de tono, luego de que el alcalde filtró un video en donde, a su juicio, el titular de la JMAS reconoce presidir un “desastre” en esta dependencia.

    La disputa, según expuso Pérez Cuéllar, es la responsabilidad sobre la reparación de baches, donde en el video aseguró que la JMAS se atribuye la reparación de los mismos sin ser así, porque es el municipio el que lleva a efecto ese trabajo.

    Pérez Cuéllar, señaló que el director de la JMAS se molestó por las críticas previas sobre la calidad de su trabajo.

    “Sergio Nevárez, se enojó porque dije lo que todos los juarenses sabemos que siempre dejan un cochinero donde ‘trabajan’”, dijo el alcalde en su publicación en Facebook.

    El edil afirmó que, en el video filtrado, el director de la JMAS reconoce un “desorden” interno, lo que, a su juicio, valida sus críticas.

    “Lo más canijo es que él mismo reconoce el ‘desorden’ que traen”, agregó en su publicación.

    “Pónganse a jalar, y si no saben, aquí les enseñamos”, fue el mensaje del alcalde al titular de la JMAS.

