Festejan con posada los comerciantes de los mercados Ponciano Arriaga y Baeza

Autoridades municipales convivieron con locatarios y reconocieron su labor diaria durante el tradicional evento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En un ambiente de convivencia y gratitud, comerciantes de los mercados Ponciano Arriaga y Baeza celebraron este miércoles su tradicional posada navideña, un evento que reunió a locatarios, autoridades municipales y representantes de la asociación de mercados, con el propósito de cerrar el año con un mensaje de unión, esperanza y reconocimiento a su labor.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, acudió al convivio, donde transmitió los saludos y buenos deseos del presidente municipal, quien no pudo asistir al evento. Durante su mensaje, el funcionario destacó el compromiso del Gobierno Municipal con los comerciantes juarenses y reconoció el esfuerzo diario de quienes forman parte de la economía local.

“El alcalde está muy agradecido con todas las personas que día a día salen a trabajar, reconoce mucho la labor que ustedes hacen. Si tenemos vida y salud, lo demás es lo de menos. Sean felices, porque Juárez está cambiando y va muy bien”, expresó Ortiz Orpinel, al desear a las y los asistentes una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

El director de Regulación Comercial, Óscar Guevara, también participó en el evento, reiterando su apoyo a los locatarios. “Estamos a la orden en lo que les podamos ayudar. Vamos a seguir trabajando con ustedes. Les deseo felices fiestas”, comentó.

Por su parte, Lorenzo Muñoz, líder de los mercados Baeza y Ponciano Arriaga, agradeció al alcalde Pérez Cuéllar por el respaldo brindado durante su administración, reconociendo el acompañamiento en diversas gestiones. Aunque expresó que hubo cierta tristeza por la ausencia del edil en esta ocasión, reiteró el respaldo total de los comerciantes hacia su gestión.

“Estamos con él, ya que nos ha apoyado infinitamente en todo lo que le pedimos. Es un gran hombre y un gran amigo de los mercados. Cuente, Presidente, con todo nuestro apoyo”, dijo Muñoz, quien también agradeció al director de Regulación Comercial por su acompañamiento cercano.

La posada incluyó la entrega de alimentos y refrescos para los asistentes, así como una rifa de artículos diversos, entre ellos televisiones, refrigeradores, bicicletas, cafeteras, bocinas y otros electrodomésticos, lo que dio un toque festivo y de agradecimiento al esfuerzo de los comerciantes durante el año.

En el evento estuvieron presentes también Ángel Muñoz, encargado del mercado Baeza; Gabriela Muñoz, tesorera de ambos mercados; y Marco Antonio Muñoz, secretario de la misma agrupación, además de decenas de locatarios que celebraron en comunidad el cierre del 2025 con miras a un nuevo año lleno de retos y oportunidades.

