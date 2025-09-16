Felicita SSPM a los 50 mil asistentes al grito de Independencia

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Muñoz Morales, felicitó por su comportamiento a los asistentes de la ceremonia del Grito de Independencia, la noche de este 15 de septiembre en la zona de El Chamizal.

Muñoz Morales, agradeció a la ciudadanía por su colaboración y por atender las indicaciones, lo que permitió que las festividades patrias se desarrollaran en un ambiente seguro y de sana convivencia.

Dijo que se implementó un operativo coordinado entre varias dependencias, incluyendo la SSPM, Seguridad Vial, Protección Civil, Rescate, Bomberos, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional.

Explicó que se realizaron patrullajes en los alrededores del Monumento a las Banderas a bordo de cuatrimotos y radiopatrullas para prevenir el robo de vehículos y autopartes.

Agregó que también se instalaron dos centros de mando móvil y módulos para menores extraviados, que fueron atendidos por agentes de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género.

Dijo que durante el evento, se presentaron algunas eventualidades menores, como personas que requirieron atención médica, una menor que fue localizada por las autoridades tras haberse extraviado, y a algunos asistentes que se les pidió que dejaran sus bebidas alcohólicas en sus vehículos.

