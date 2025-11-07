Felicita Alcalde a la ANP y entrega Llaves de la Ciudad a Demetrio Bilbatúa en emotivo homenaje

Publicidad - LB2 -

El cineasta y documentalista fue reconocido por su trayectoria y su vínculo histórico con Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del 61 aniversario de la Asociación Nacional de Publicidad (ANP), Sección Chihuahua, sede Ciudad Juárez, el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar entregó las Llaves de la Ciudad al reconocido cineasta, fotógrafo y documentalista Demetrio Bilbatúa, en un acto celebrado en el teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Durante la ceremonia, el Alcalde felicitó a los integrantes de la ANP por su aniversario y rindió un homenaje público a Bilbatúa, cuya obra ha dejado una huella profunda en la historia audiovisual de México. Nacido en España en 1935 y naturalizado mexicano en 1970, Bilbatúa ha sido testigo y cronista visual de momentos clave de la historia contemporánea del país, incluyendo la entrega del territorio de El Chamizal en 1963.

“Estamos rindiendo un merecido tributo a una figura de talla internacional. La Heroica Ciudad Juárez se honra profundamente al recibir a un profesional y eminencia. Su trabajo ha trascendido fronteras, ofreciendo una visión profunda y artística del ámbito audiovisual y del curso de nuestra sociedad”, expresó Pérez Cuéllar.

La entrega de las Llaves de la Ciudad, considerado el máximo reconocimiento que puede otorgar el municipio, simboliza el respeto, gratitud y aprecio institucional hacia ciudadanos destacados por sus aportaciones culturales y profesionales. El edil señaló que este acto no solo reconoce una trayectoria ejemplar, sino también el vínculo que Bilbatúa ha mantenido con Ciudad Juárez a través de su obra.

Durante el evento, se proyectaron documentales realizados por Bilbatúa sobre Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, materiales que forman parte del acervo histórico de la filmografía nacional y que han sido fundamentales para registrar visualmente la evolución social y urbana de la región.

El presidente nacional de la ANP, Arturo Huerta Olivares, también ofreció unas palabras de reconocimiento, destacando a Bilbatúa como “un testigo ocular de México”. En tanto, el homenajeado agradeció el gesto de la comunidad juarense y compartió reflexiones sobre su carrera, marcada por una profunda pasión por el cine como herramienta para narrar la realidad.

“El cine es una forma de vivir, y ser testigo de tantos momentos importantes de México ha sido un privilegio. Gracias por este honor, lo llevo en el corazón”, expresó el cineasta.

Al evento asistieron personalidades del ámbito cultural y cinematográfico, como Luis Cedillos, director de la Comisión Fílmica del Estado de Chihuahua; Miguel Reyes Fierro, presidente de la ANP en Ciudad Juárez; el productor Roberto Greco, y Brenda Rodríguez, en representación del Gobierno del Estado. El homenaje fue un reconocimiento a una vida dedicada a capturar la historia, y a un legado que continúa inspirando a nuevas generaciones en el mundo audiovisual.

