    agosto 11, 2025 | 17:41
    Facilita J+ el pago de tu recibo con opciones en línea y pagos domiciliados

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, pone a disposición de los usuarios distintas alternativas para que pagar el recibo del agua sea más rápido, seguro y sin filas.

    Ciudad Juárez, Chih .- Una de las opciones más prácticas es el pago en línea a través de la página oficial: www.jmasjuarez.gob.mx.

    Solo necesitas:
    1. Ingresar a la página y buscar la pestaña Pago en línea.
    2. Dar clic, ingresar tu número de cuenta y buscar.
    3. Verificar que los datos correspondan a tu cuenta.
    4. Registrarte para crear una contraseña.
    5. Digitar los datos de tu tarjeta bancaria.

    Con estos pasos, tu pago quedará hecho sin salir de casa o la oficina.

    Además, si prefieres, ahora puedes domiciliar tus pagos, en la parte superior de la página encontrarás la pestaña correspondiente, donde podrás ingresar tus datos y autorizar el cobro automático mensual a tu tarjeta.

    La J+, busca que los usuarios cuenten con medios alternos para cumplir a tiempo con su pago y mantener el servicio de agua sin contratiempos.

