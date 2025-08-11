Facilita J+ el pago de tu recibo con opciones en línea y pagos domiciliados

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez, pone a disposición de los usuarios distintas alternativas para que pagar el recibo del agua sea más rápido, seguro y sin filas.
Ciudad Juárez, Chih .- Una de las opciones más prácticas es el pago en línea a través de la página oficial: www.jmasjuarez.gob.mx.
Solo necesitas:
1. Ingresar a la página y buscar la pestaña Pago en línea.
2. Dar clic, ingresar tu número de cuenta y buscar.
3. Verificar que los datos correspondan a tu cuenta.
4. Registrarte para crear una contraseña.
5. Digitar los datos de tu tarjeta bancaria.
Con estos pasos, tu pago quedará hecho sin salir de casa o la oficina.
Además, si prefieres, ahora puedes domiciliar tus pagos, en la parte superior de la página encontrarás la pestaña correspondiente, donde podrás ingresar tus datos y autorizar el cobro automático mensual a tu tarjeta.
La J+, busca que los usuarios cuenten con medios alternos para cumplir a tiempo con su pago y mantener el servicio de agua sin contratiempos.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.