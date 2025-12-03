Extienden horario del JuárezBus en la línea BRT-2 por encendido del Árbol Navideño

Publicidad - LB2 -

La ampliación será hasta las 11:59 p.m. del 5 de diciembre para facilitar el acceso al evento en el Parque Central.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo del encendido del Árbol Navideño en el Parque Central, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), anunció la extensión de horario en la línea BRT-2 del sistema JuárezBus, que operará hasta las 11:59 de la noche este jueves 5 de diciembre, con el objetivo de facilitar el regreso seguro de las familias asistentes al evento.

La medida busca atender la alta afluencia prevista en esta celebración, que tradicionalmente reúne a cientos de personas para disfrutar de actividades culturales, música, espectáculos y la iluminación del tradicional árbol navideño. La extensión de horario aplicará únicamente en la línea BRT-2, que recorre el tramo de estación Ex-Aduana a estación Aeropuerto y viceversa.

Durante la ampliación de horario, el servicio mantendrá sus trayectos y paradas habituales, con personal operativo desplegado para garantizar la fluidez del transporte y la seguridad de las y los usuarios. El resto del sistema, incluyendo las líneas BRT-1 y BRT-3, mantendrá su operación en horarios regulares.

El evento navideño en el Parque Central es uno de los más esperados por la comunidad juarense y representa un momento de encuentro familiar y convivencia en un ambiente festivo. Autoridades estatales indicaron que se han coordinado con distintas dependencias para asegurar tanto la movilidad como la seguridad durante la jornada.

El sistema JuárezBus hizo un llamado a las y los usuarios a planificar sus traslados con anticipación, especialmente quienes utilicen la línea BRT-2, y recordó que para cualquier duda o información adicional se encuentra disponible la línea de atención telefónica (656) 852 7384.

Con esta acción, la Operadora de Transporte reitera su compromiso de brindar un servicio accesible y eficiente, especialmente en fechas significativas para la comunidad, procurando que todas y todos puedan participar en eventos públicos sin contratiempos de movilidad.

