Extienden hasta diciembre descuentos en liquidación de viviendas y lotes en Juárez: Coesvi

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi), anunció la extensión hasta diciembre de 2025 del programa de descuentos para la liquidación de créditos de vivienda y lotes, con el propósito de beneficiar a las familias juarenses, apoyar su economía y fomentar la regularización de sus propiedades.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) .– El programa contempla descuentos del 30%, 40% y hasta el 50%, dependiendo de la situación del acreditado:

30% de descuento en la liquidación de créditos vencidos

40% de descuento para quienes liquiden de forma anticipada créditos vigentes

50% de descuento para casos especiales, como familias con integrantes con discapacidad, enfermedades terminales o en condición de pobreza extrema

“Estamos acatando la instrucción de nuestra Gobernadora de ofrecer beneficios y apoyos para los ciudadanos, en algo tan importante como su patrimonio”, señaló Óscar Lozoya, delegado de la Coesvi en la zona norte.

El apoyo es exclusivo para viviendas construidas por el Gobierno del Estado a través de la Coesvi (antes Instituto de la Vivienda).

Colonias beneficiadas en Ciudad Juárez:

Héroes de la Revolución

Terrenos Nacionales

Mezquital I, II y III

Los Ojitos

Morelos I, II y III

Águilas de Zaragoza I, II y III

Praderas del Sauzal

Dunas

Sicomoro del Norte

¿Cómo acceder al beneficio?

Las personas interesadas deben acudir a las oficinas de la Representación del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, ubicadas en:

Calle Abraham Lincoln 1320, Fraccionamiento Córdova Américas.

También pueden comunicarse para más información o iniciar su trámite vía:

Teléfono: (656) 629 3300, extensión 55973

WhatsApp (texto o voz): 656 818 0988

Redes sociales: Coesvi Zona Norte

Este beneficio estará vigente hasta el mes de diciembre de 2025, por lo que las autoridades invitan a la ciudadanía a aprovechar el descuento para liquidar sus créditos y asegurar el patrimonio familiar.

