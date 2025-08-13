Expondrán artículos elaborados en sus talleres en el Centro Comunitario Ampliación

Publicidad - LB2 -

El próximo viernes 15, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto se llevará a cabo una exposición de los trabajos elaborados por las personas que acuden a los talleres que se ofrecen en estos espacios.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de Centros Comunitarios del Municipio, Luis Fernando Rodríguez Giner, explicó que esta exposición se montará por parte de las alumnas de los talleres de resina epóxica, pasta moldeable, velas, jabones y costura.

Rodríguez Giner informó que si a los asistentes les interesa adquirir alguno de los artículos mostrados lo podrá comprar.

“Además de la exhibición, estos eventos suelen ser una oportunidad para la convivencia familiar y la integración comunitaria”, resaltó el funcionario.

