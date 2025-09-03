Expidió Regulación Comercial 40 permisos para la venta de artículos patrios

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Regulación Comercial ha expedido 40 permisos temporales a comerciantes ambulantes y semi-fijos para la venta de productos alusivos a las Fiestas Patrias.

Ciudad Juárez, Chih .- Óscar Guevara, titular de la dependencia, mencionó que el costo del permiso es de mil 923 pesos y se les pide a estos vendedores con la intención de asegurar un comercio ordenado y seguro para la ciudadanía.

El funcionario comentó que esta temporada es una de las de mayor demanda de permisos por los comerciantes.

“Es fundamental que todos ellos cuenten con el permiso correspondiente para garantizar un entorno seguro, regulado y cercano a las familias Juarenses”, destacó.

Explicó que los comerciantes podrán vender artículos como banderas, sombreros, ropa típica, trompetas, pulseras, entre otros productos patrios, del 1 al 16 de septiembre.

“Los interesados en adquirir el permiso pueden acercarse a las oficinas de la dependencia ubicadas en calle Mauricio Corredor, en la Zona Centro, o llamando al número de teléfono 656-737-0460; como requisito se requiere la credencial de elector vigente y el domicilio del lugar donde se instalará el puesto”, explicó.

Añadió que la administración municipal refuerza con esta acción su compromiso de atender y escuchar a la población, a través de la participación de los vendedores de manera organizada y asegurando que las Fiestas Patrias se vivan en espacios controlados, accesibles y seguros para todos.

