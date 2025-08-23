Movil - LB1 -
    agosto 23, 2025 | 14:09
    Exige MC políticas de atención a menores de edad en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    De acuerdo a Tania Ibarra y Gloria Mirazo, los adolescentes en esta frontera atraviesan una crisis de salud mental, con una alta incidencia de depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Gloria Mirazo, y la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Tania Ibarra, también de Movimiento Ciudadano, hicieron un llamado a las estructuras gubernamentales a atender a niños y adolescentes en la frontera, que enfrentan por la desnutrición, la falta de acceso a la educación y el incremento de problemas de salud mental.

    Coincidieron en mencionar que la niñez juarense vive en condiciones de desprotección, generando situaciones que les impide a los menores su desarrollo integral.

    Tania Ibarra enfatizó que los adolescentes atraviesan una crisis de salud mental, con una alta incidencia de depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas, lo que requiere atención inmediata a través de políticas públicas efectivas.

    “No podemos permitir que la juventud crezca sin apoyo, sin escucha y sin alternativas de vida”, dijo.

    “Urge una estrategia clara para protegerlos”, afirmó.

    Por su parte, la regidora Gloria Mirazo subrayó que la voz ciudadana debe elevarse frente a esta problemática.

    “Las niñas, niños y jóvenes merecen un futuro con esperanza, y es nuestra obligación como sociedad y como representantes públicos trabajar para que eso sea posible”, terminó.

