Exige MC políticas de atención a menores de edad en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

De acuerdo a Tania Ibarra y Gloria Mirazo, los adolescentes en esta frontera atraviesan una crisis de salud mental, con una alta incidencia de depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Gloria Mirazo, y la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Tania Ibarra, también de Movimiento Ciudadano, hicieron un llamado a las estructuras gubernamentales a atender a niños y adolescentes en la frontera, que enfrentan por la desnutrición, la falta de acceso a la educación y el incremento de problemas de salud mental.

Coincidieron en mencionar que la niñez juarense vive en condiciones de desprotección, generando situaciones que les impide a los menores su desarrollo integral.

- Publicidad - HP1

Tania Ibarra enfatizó que los adolescentes atraviesan una crisis de salud mental, con una alta incidencia de depresión, ansiedad e incluso ideas suicidas, lo que requiere atención inmediata a través de políticas públicas efectivas.

“No podemos permitir que la juventud crezca sin apoyo, sin escucha y sin alternativas de vida”, dijo.

“Urge una estrategia clara para protegerlos”, afirmó.

Por su parte, la regidora Gloria Mirazo subrayó que la voz ciudadana debe elevarse frente a esta problemática.

“Las niñas, niños y jóvenes merecen un futuro con esperanza, y es nuestra obligación como sociedad y como representantes públicos trabajar para que eso sea posible”, terminó.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.