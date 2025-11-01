Exhortan autoridades a extremar precauciones con calentones ante llegada del frío

Publicidad - LB2 -

Bomberos recomiendan mantenimiento preventivo y ventilación adecuada para evitar intoxicaciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con la llegada de las primeras bajas temperaturas en la región, el Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones en el uso de calentones y sistemas de calefacción, a fin de prevenir accidentes e intoxicaciones por monóxido de carbono. El exhorto se realizó durante la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, llevada a cabo en el fraccionamiento Las Haciendas.

El capitán Juan Robles, encargado del Departamento de Capacitación de Bomberos, señaló que es fundamental realizar un mantenimiento preventivo a estos equipos antes de encenderlos por primera vez en la temporada. Entre las recomendaciones básicas, destacó la limpieza profunda y el uso de un soplete para eliminar el polvo acumulado, que puede afectar el funcionamiento o representar un riesgo.

- Publicidad - HP1

En caso de duda sobre el estado de los aparatos, Robles recomendó acudir a un técnico especializado y evitar reparaciones caseras si no se cuenta con el conocimiento necesario. Subrayó que la seguridad debe ser la prioridad, sobre todo en hogares con niños o adultos mayores.

Uno de los puntos más importantes, señaló, es mantener una ventana entreabierta al menos 10 centímetros, para permitir la renovación del aire en el interior del hogar y reducir el riesgo de intoxicación. Esta práctica es especialmente necesaria en espacios cerrados donde se utilizan calentadores de gas o eléctricos por periodos prolongados.

El capitán también advirtió sobre el uso de “boilers” en sanitarios, ya que durante el invierno pasado este fue uno de los principales factores de riesgo detectados en casos de intoxicación. El cierre total de ventanas y la falta de ventilación convierten estos espacios en zonas de alto peligro. Por ello, recomendó no instalar calentadores de agua dentro de baños sin ventilación adecuada.

Asimismo, recordó que el uso de braceros o anafres dentro de viviendas sigue siendo una práctica peligrosa, particularmente para personas recién llegadas a la ciudad que no están familiarizadas con las características del clima local. Estos sistemas pueden generar gases tóxicos letales si se usan en espacios sin ventilación.

Finalmente, Robles reiteró que en caso de detectar una fuga, percibir síntomas de intoxicación —como mareo, náuseas o dolor de cabeza— o cualquier falla en los sistemas de calefacción, se debe llamar de inmediato al 911 para solicitar ayuda de los cuerpos de emergencia.

Las autoridades municipales reiteraron su compromiso con la prevención y pidieron a la ciudadanía mantenerse informada y seguir las recomendaciones para tener una temporada invernal segura.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.