Exhortan a participar en el desfile cívico-deportivo y concurso de carros alegóricos por la Revolución Mexicana

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Educación Municipal invita a instituciones educativas de nivel básico, medio superior y superior, así como a clubes de servicio, asociaciones civiles, agrupaciones deportivas y la Guarnición Militar, a participar en el tradicional Desfile Cívico-Deportivo y Concurso de Carros Alegóricos con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

Ciudad Juárez, Chih .- El evento se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre de 2025, a partir de las 10:00 de la mañana, sobre la avenida De los Insurgentes, de la calle Ignacio Ramírez hasta la Constitución.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de octubre en la Oficina de Actos Cívicos, ubicada en la calle Ignacio Ramírez número 351 sur y avenida Vicente Guerrero de la colonia Partido Romero; otra opción es enviar un correo electrónico a [email protected].

- Publicidad - HP1

El concurso de carros alegóricos tendrá como tema central los hechos históricos de la Revolución Mexicana y contará con tres categorías: nivel básico, medio superior y superior.

Los premios serán de 20 mil pesos para el primer lugar, 15 mil pesos para el segundo y 10 mil pesos para el tercero.

Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de Educación Municipal destacó que el propósito de esta convocatoria es fomentar la participación cívica y el sentido histórico entre la comunidad, al tiempo que se impulsa la creatividad de las instituciones educativas y organizaciones locales en la conmemoración de una de las fechas más significativas del país.

Quien requiera mayor información puede comunicarse al número telefónico 656 737-06-00.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.