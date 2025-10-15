Exhortan a mayores de 15 años a obtener su certificado de primaria o secundaria

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Educación Municipal exhorta a personas mayores de 15 años a obtener su certificado de primaria o secundaria a través del programa “El buen juez por su casa empieza”.

Ciudad Juárez, Chih .- Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, titular de la dependencia, comentó que en colaboración con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) las personas interesadas podrán obtener su certificado de estudios con un solo examen y de forma gratuita.

Alvídrez Olivas mencionó que para el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, es importante contribuir con la educación de las y los juarenses para que obtengan una mejor calidad de vida, ya sea retomando sus estudios o logrando un ascenso laboral, por ello se lleva a cabo el programa de “El buen juez por su casa empieza”.

Quien desee formar parte de esta evaluación puede registrarse en las oficinas de la Dirección de Educación, ubicadas en la calle Ignacio Ramírez 351de la colonia Partido Romero, a un costado del Parque Borunda. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Los requisitos que deben presentar son el original y copia de: Clave CURP, credencial de elector, comprobante de domicilio y certificado de primaria en caso de aspirar a secundaria.

Para mayor información pueden comunicarse al número telefónico 656 737 06 00.

