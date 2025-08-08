Movil - LB1 -
    Exhorta Seguridad Vial a extremar precauciones por obras en Juan Pablo II y A. J. Bermúdez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el objetivo de prevenir retrasos y congestionamientos vehiculares en las inmediaciones del bulevar Juan Pablo II y la avenida A. J. Bermúdez, la Coordinación General de Seguridad Vial informa que se implementará un desvío en la circulación proveniente del cuerpo sur del bulevar Juan Pablo II, en el sentido de poniente a oriente, hacia el sur por la avenida A. J. Bermúdez, para continuar por la Calzada del Río y reincorporarse posteriormente a Juan Pablo II.

    Ciudad Juárez, Chih .- Esta medida obedece a los trabajos de mantenimiento que llevará a cabo la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en el colector principal, motivo por el cual se realizará el cierre total del tramo comprendido entre la avenida A. J. Bermúdez y la Calzada del Río durante el próximo fin de semana.

    Asimismo, del lunes 11 al jueves 14 de agosto, en dicho tramo, la circulación quedará habilitada únicamente en un carril. Por tal motivo, se exhorta a la ciudadanía a conducir con cortesía y respeto, ceder el paso, respetar los límites de velocidad, atender la señalización instalada y seguir en todo momento las indicaciones del personal de Seguridad Vial.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

