Exhorta Limpia a la ciudadanía a depositar tiliches en el lugar correcto

La Dirección de Limpia del Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a hacer uso responsable del relleno sanitario para disponer de tiliches y desechos voluminosos, ya que algunas personas los tiran en los alrededores del panteón San Rafael.

Ciudad Juárez, Chih .- Gibran Solís, titular de la dependencia, informó que recientemente han detectado disposiciones irregulares de sillones, colchones y llantas en un mismo punto cercano al panteón, lo que indica que los residuos fueron transportados por una sola unidad.

“Queremos recordar a la ciudadanía que por acuerdo del Ayuntamiento en sesión de Cabildo y conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio, el acceso al relleno sanitario es gratuito para residuos domésticos de hasta 500 kilogramos. Los invitamos a aprovechar esta facilidad y acudir directamente al sitio para depositar sus desechos de manera adecuada”, señaló el funcionario.

Solís destacó que ingresar al relleno sanitario es sencillo, pues solo se cumple con un registro básico antes de depositar los materiales.

“El relleno está más cerca que el panteón San Rafael, por lo que acudir directamente ayudaría mucho a mantener limpias las áreas públicas”, agregó.

La Dirección de Limpia reiteró el llamado a evitar los tiraderos clandestinos y a contribuir con una ciudad más ordenada y limpia, haciendo uso de las herramientas que el Gobierno Municipal pone a disposición de la comunidad.

