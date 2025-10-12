Exhorta Limpia a empresas maquiladoras a hacerse responsables de la disposición de sus residuos

Luego del operativo realizado el pasado jueves en el bordo del río Bravo, donde personal de la Dirección de Limpia retiró una gran cantidad de tarimas y cajones de traslado abandonados, el titular de la dependencia, Gibran Solís, exhortó a las empresas maquiladoras a hacerse responsables de la correcta disposición de los residuos que generan.

Ciudad Juárez, Chih .- El funcionario explicó que durante las labores se retiraron 13 camiones cargados con residuos de madera, entre los cuales se localizaron etiquetas y documentos que podrían ayudar a identificar el origen del material.

“Lo que buscamos es tener un acercamiento con la industria para fortalecer de manera conjunta la vigilancia y supervisión, y así evitar este tipo de disposiciones irregulares. Encontramos elementos que nos permitirán identificar a la empresa generadora, al transportista o bien al almacén de donde provienen las tarimas, con el fin de revisar en qué momento se perdió la cadena de custodia para su correcta disposición”, señaló Solís.

Agregó que este tipo de acumulamientos generan una responsabilidad especial debido a su ubicación, ya que el punto intervenido se encuentra muy próximo a la línea divisoria con Estados Unidos, lo que podría implicar consecuencias ambientales y legales.

“Esperamos poder tener comunicación con las empresas generadoras y llegar juntos a una buena solución. El objetivo no es sancionar, sino mejorar los mecanismos de supervisión y fomentar la corresponsabilidad en el manejo de los residuos industriales”, expresó.

Finalmente, el titular de Limpia reiteró el llamado al sector maquilador para que refuercen sus procesos de supervisión y se sumen a los esfuerzos del Gobierno Municipal en materia de limpieza y cuidado del entorno.