    octubre 7, 2025 | 12:05
    - Cortesía -

    Exhorta JuárezBus a respetar el carril exclusivo y conducir con responsabilidad

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), hace un nuevo llamado a las y los automovilistas para que respeten el carril exclusivo del JuárezBus.

    Ciudad Juárez, Chih .- Reitera que, invadir este espacio representa un riesgo tanto para los pasajeros del sistema como para quienes circulan en vehículos particulares.

    El JuárezBus transporta diariamente a miles de personas, por lo que cualquier maniobra imprudente puede poner en peligro la vida de decenas de usuarios.

    Conducir con precaución, respetar los señalamientos y planificar el traslado con tiempo, son acciones clave para mantener una movilidad segura y ordenada.

    Se invita a la ciudadanía a sumarse al compromiso por una convivencia vial responsable, contribuyendo a que el sistema de transporte opere de manera eficiente y segura para todas y todos.

