Exhorta JuárezBus a respetar el carril exclusivo y conducir con responsabilidad

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), hace un nuevo llamado a las y los automovilistas para que respeten el carril exclusivo del JuárezBus.

Ciudad Juárez, Chih .- Reitera que, invadir este espacio representa un riesgo tanto para los pasajeros del sistema como para quienes circulan en vehículos particulares.

El JuárezBus transporta diariamente a miles de personas, por lo que cualquier maniobra imprudente puede poner en peligro la vida de decenas de usuarios.

- Publicidad - HP1

Conducir con precaución, respetar los señalamientos y planificar el traslado con tiempo, son acciones clave para mantener una movilidad segura y ordenada.

Se invita a la ciudadanía a sumarse al compromiso por una convivencia vial responsable, contribuyendo a que el sistema de transporte opere de manera eficiente y segura para todas y todos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.