Exhorta Ingresos municipales a saldar adeudos del Predial con descuento en recargos

Durante diciembre se aplica 100% de descuento en recargos del impuesto y 50% en infracciones viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ingresos del Municipio de Juárez reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar los descuentos disponibles durante diciembre y regularizar su situación fiscal en relación con el Impuesto Predial. El beneficio consiste en un descuento del 100% en los recargos por rezago, permitiendo que las personas solo paguen el monto original del adeudo.

Blanca Dolores Romero Aguilar, titular de la dependencia, señaló que la campaña de descuentos inició desde noviembre, y busca facilitar el cumplimiento de esta obligación ciudadana sin afectar de forma significativa la economía de las familias juarenses. También destacó que se mantiene un 50% de descuento en el cobro de recargos por infracciones viales.

Romero Aguilar precisó que los descuentos se aplican únicamente sobre los recargos y no sobre el monto base del impuesto o de las multas. El beneficio es automático al momento del pago, ya sea en las cajas de la Tesorería Municipal, módulos de atención en centros comerciales, estaciones de policía, así como en la aplicación móvil “Juárez Conectado”, desarrollada para facilitar estos trámites.

Durante noviembre, un total de 13 mil 966 contribuyentes aprovecharon este incentivo fiscal, generando una derrama económica de más de 92.5 millones de pesos. Estos recursos, de acuerdo con la funcionaria, son canalizados directamente a obras públicas, programas sociales y servicios municipales.

La funcionaria subrayó la importancia de que la ciudadanía aproveche lo que resta del mes para regularizar su situación, ya que el descuento estará vigente únicamente hasta el 31 de diciembre. También hizo hincapié en que estos ingresos permiten al Gobierno Municipal mantener el ritmo de inversión en infraestructura urbana, educación y atención comunitaria.

Finalmente, recordó que el cumplimiento puntual del Impuesto Predial no solo evita recargos futuros, sino que también fortalece la autonomía financiera del municipio para seguir respondiendo a las necesidades más apremiantes de la población.

