    agosto 14, 2025 | 17:50
    Exhorta IMJ a participar en el Torneo de Futbol 7 vs 7

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Instituto Municipal de la Juventud de Juárez (IMJJ), invita a participar en el Torneo de Futbol 7 vs 7, evento que se organiza como parte de las actividades por el Mes de las juventudes.

    Ciudad Juárez, Chih .- Luis Osvaldo Rivas García, director del Instituto, explicó qué el torneo se lleva a cabo a partir de hoy jueves en la cancha del Instituto ubicadas en la calle Costa Rica, en El Chamizal.

    “Las categorías son libres, el premio son 10 mil pesos, en la categoría A son 7 mil pesos y en la B son 3 mil pesos”, explicó el funcionario.

    Mencionó que se tendrán trofeos para campeón y subcampeón, medallas para los jugadores, reconocimientos especiales, el jugador más valioso, mejor portero, goleador y mejor director técnico.

    “Con la instrucción del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar de apoyar a las juventudes, también ya se tiene un torneo de tochito y ahora el de futbol”, indicó.

    Jonathan Raúl Carrillo Núñez, jefe de Vinculación del Instituto, informó que para las inscripciones pueden comunicarse al número de teléfono 656-461-5664.

