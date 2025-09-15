Movil - LB1 -
    septiembre 15, 2025
    Exhorta Dirección de Ecología a reportar panales o enjambres de abejas

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El personal de la Dirección de Ecología retiró esta mañana un panal de abejas de una vivienda particular, por lo que pide a la ciudadanía reportar cualquier situación y no destruir las estructuras de cera.

    Ciudad Juarez, Chih .– El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, indicó que es importante que únicamente personal experto se encargue de retirar los panales o enjambres, ya que pueden darle un correcto destino a fin de que continué el desarrollo de esta especie.

    Señaló que una familia localizó un panal en el techo de su casa y llamó al número de emergencias 911 para solicitar el apoyo de Ecología, por lo que la dependencia envió a personal capacitado para realizar las labores.

    Dijo que los reportes pueden hacerse al número de WhatsApp (656) 756 7793 o al 911.

    Díaz Gutiérrez comentó que una vez que los empleados retiran los panales, los llevan con algún apicultor de la región, en un espacio seguro y fuera de la ciudad.

    ADN TV

    A Diario Network

