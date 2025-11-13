Exhorta Desarrollo Económico a apoyar a pequeños emprendedores en evento “Kermosobazar”

Publicidad - LB2 -

El bazar reunirá a más de 20 negocios locales este domingo 16 de noviembre en la colonia Zaragoza.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de impulsar a nuevos emprendedores y promover el consumo local, la Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio lanzó un llamado a la comunidad para sumarse al proyecto “Kermosobazar”, un evento pensado especialmente para apoyar a mujeres que inician sus negocios y buscan una plataforma para dar a conocer sus productos.

Tania Maldonado Garduño, titular de la dependencia, informó en conferencia de prensa que la actividad se llevará a cabo este domingo 16 de noviembre en el Salón D Mariel, ubicado sobre el bulevar Independencia 330, en la colonia Zaragoza, al oriente de la ciudad. El evento contará con la participación de más de 20 emprendedores locales, además de ofrecer un ambiente familiar con área de alimentos y convivencia.

La funcionaria subrayó la importancia de fortalecer el ecosistema emprendedor, especialmente en sectores donde las mujeres representan un porcentaje alto de quienes inician negocios desde sus hogares, muchas veces con recursos limitados. “Eventos como este no solo generan ingresos para las emprendedoras, también dinamizan la economía de la ciudad desde lo comunitario”, señaló.

Por su parte, Aylin Meléndez Sáenz, coordinadora del bazar, destacó que la convocatoria fue abierta a mujeres dedicadas a la elaboración de productos como velas artesanales, bisutería, calzado, joyería y otros artículos hechos a mano. La intención, dijo, es brindarles un espacio donde puedan conectar con potenciales clientes y posicionar sus marcas.

Meléndez reiteró el llamado a la ciudadanía para que asista y consuma local. “Apoyar a una emprendedora es apoyar a una familia, y eso se traduce en una economía más sólida y justa para todas y todos”, expresó.

Como incentivo adicional, se anunció que todas las personas asistentes participarán automáticamente en un sorteo que incluye como premios un evento para 100 personas en el Salón D Mariel y un cambio de imagen profesional, como parte del reconocimiento al público que apoya el comercio local.

Kermosobazar forma parte de las acciones que la Dirección de Desarrollo Económico ha impulsado para generar espacios accesibles de venta y promoción para emprendedores juarenses. La dependencia informó que continuará replicando esta iniciativa en otros puntos de la ciudad durante los próximos meses.

