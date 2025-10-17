Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 17, 2025 | 14:00
    Exhorta DABA a proteger a los gatos este mes

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), hace un llamado a los juarenses para que este mes protejan a sus gatos y no los regalen a nadie.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, indicó que en esta temporada se presentan casos donde los gatos son usados para actividades riesgosas, incluyendo los sacrificios.

    Dijo que es importante extremar precauciones y estar al pendiente de los felinos, especialmente si estos son negros.

    Comentó que DABA suspendió la adopción de gatos, por lo que actualmente resguarda a los que tiene bajo su cuidado y hasta noviembre reanuda los procesos.

    Indicó que los días 30 y 31 de octubre son más riesgosos, ya que es cuando algunas personas acostumbran hacer rituales y buscan gatos de todos los tamaños y de cualquier color.

    La funcionaria también pidió a la ciudadanía cuidar a los gatitos comunitarios que no tienen dueño pero que en ocasiones andan en los patios de las casas o en la calle.

    ADN TV

    00:38:56
    ADN TV

    EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un...
    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

