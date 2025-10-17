Exhorta DABA a proteger a los gatos este mes

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), hace un llamado a los juarenses para que este mes protejan a sus gatos y no los regalen a nadie.

Ciudad Juárez, Chih .- La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, indicó que en esta temporada se presentan casos donde los gatos son usados para actividades riesgosas, incluyendo los sacrificios.

- Publicidad - HP1

Dijo que es importante extremar precauciones y estar al pendiente de los felinos, especialmente si estos son negros.

Comentó que DABA suspendió la adopción de gatos, por lo que actualmente resguarda a los que tiene bajo su cuidado y hasta noviembre reanuda los procesos.

Indicó que los días 30 y 31 de octubre son más riesgosos, ya que es cuando algunas personas acostumbran hacer rituales y buscan gatos de todos los tamaños y de cualquier color.

La funcionaria también pidió a la ciudadanía cuidar a los gatitos comunitarios que no tienen dueño pero que en ocasiones andan en los patios de las casas o en la calle.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.