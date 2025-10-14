Exhorta Cedex a habitantes del Valle de Juárez a obtener certificado de Primaria o Secundaria con examen global

Publicidad - LB2 -

La evaluación se aplicará a finales de noviembre en la Secundaria Federal No. 43 de Práxedis G. Guerrero.

Ciudad Juárez, Chih .- La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), convoca a quienes radican en el Valle de Juárez, y que no concluyeron su educación Básica, a obtener su certificado de Primaria o Secundaria con un examen global, por medio del Centro de Educación Extraescolar (Cedex) No. 3.

El director del Cedex, Pablo Sergio Chacón Medina, informó que la finalidad es apoyar a personas de 18 años o más, que por alguna circunstancia no terminaron este nivel educativo, y que habitan en Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, El Porvenir y demás comunidades.

Detalló que se proyecta implementar un examen global a finales del mes de noviembre y que el trámite será gratuito; los requisitos para obtener el certificado de Primaria son acta de nacimiento y CURP, mientras que para Secundaria se deberá presentar además el certificado de Primaria.

“A través de SEECH detectamos que hay mucha necesidad educativa en aquel sector, se trata de personas que, por circunstancias de migración, económicas o de otra índole, no terminaron sus estudios, les damos facilidades para que obtengan su certificado con validez oficial para que sigan estudiando en el siguiente nivel”, dijo.

La recepción de documentos se lleva a cabo en las instalaciones de la Secundaria Federal No. 43, ubicada en la carretera Juárez- Porvenir, kilómetro 59, S/N, en Práxedis G. Guerrero.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al Cedex No. 3, teléfono 656 215 57 05, o bien, a la Secundaria Federal No. 43, teléfono 656 849 94 70, así como también consultar las redes sociales de ambas instituciones.

