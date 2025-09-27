Movil - LB1 -
    Exhorta alcalde a propietarios de autos tramitar el ecológico

    El próximo miércoles 1 de octubre vence el plazo otorgado por el municipio.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, recordó que el próximo miércoles 1 de octubre vence el plazo para que los propietarios de vehículos en Juárez hayan obtenido su engomado ecológico.

    El alcalde agradeció a los juarenses que ya realizaron este trámite, e hizo el llamado a quienes no lo han hecho a que acudan a cualquiera de los módulos autorizados ubicados en diversos puntos de la ciudad.

    “Ya se dio el plazo, ya se dio la oportunidad”, señaló.

    Aclaró que la intención no es generar sanciones masivas ni “cacerías” por parte del municipio a través de Seguridad Vial.

    El alcalde dijo que en caso de que algún conductor cometa una infracción relacionada con la verificación ambiental, el personal correspondiente podrá actuar en ese momento, sin embargo, aseguró que no habrá operativos especiales para revisar la portación del engomado ecológico.

    El engomado ecológico tiene un precio de 342 pesos.

