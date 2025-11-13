Movil - LB1A -
    noviembre 13, 2025 | 17:03
    Evalúa SSPM a su personal operativo en siete competencias básicas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    La prueba se aplica cada tres años como parte de un programa de mejora continua en la Policía Municipal de Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio inicio a la evaluación trianual de las siete competencias básicas al personal operativo de la corporación, como parte de un programa institucional enfocado en la profesionalización, capacitación continua y mejora del servicio policial en Ciudad Juárez.

    Este proceso forma parte de una estrategia permanente para asegurar que cada agente cuente con las habilidades necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficiente, ética y con estricto respeto a los derechos humanos, según informó la dependencia.

    Las siete competencias básicas que integran esta evaluación son:

    1. Armamento y tiro,
    2. Detección y conducción de personas,
    3. Manejo de bastón PR-24,
    4. Acondicionamiento físico,
    5. Conducción de vehículos policiales,
    6. Uso y manejo del radio, y
    7. Comunicación policial.

    El propósito de estas pruebas es medir el dominio técnico y operativo de cada uno de los elementos, así como identificar áreas de oportunidad para reforzar su desempeño mediante capacitaciones personalizadas.

    La SSPM destacó que esta evaluación no solo busca fortalecer la capacidad de respuesta de la corporación ante situaciones de emergencia o intervención, sino también generar una cultura organizacional basada en la disciplina, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público.

    Además, se informó que las evaluaciones están siendo supervisadas por personal certificado, y los resultados formarán parte del expediente profesional de cada agente, influyendo en su desarrollo, permanencia y posibles ascensos dentro de la corporación.

    La implementación de este tipo de ejercicios responde a los estándares nacionales en materia de seguridad pública, y es uno de los componentes que permiten a Ciudad Juárez continuar con la estrategia de fortalecimiento institucional de su cuerpo policiaco.

