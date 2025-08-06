Evacúan IMSS Clínica 6 en Ciudad Juárez por incendio; sin heridos reportados

Publicidad - LB2 -

Un incendio en el IMSS 6 de la zona Pronaf movilizó a cuerpos de emergencia; pacientes y personal fueron evacuados con éxito.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de este miércoles en la Clínica 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la zona Pronaf de Ciudad Juárez, luego de que se reportara un incendio en el interior del inmueble, lo que obligó a evacuar de inmediato a pacientes, personal médico y administrativo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 22:00 horas, momento en que vecinos y empleados de negocios aledaños alertaron al 911 sobre la presencia de humo y fuego proveniente del hospital. En respuesta, unidades de bomberos, Protección Civil y ambulancias se desplegaron rápidamente en el lugar.

Según informes preliminares de Protección Civil, las llamas obligaron al desalojo parcial del edificio. Pacientes internados fueron trasladados a zonas seguras, incluyendo banquetas exteriores, mientras se llevaban a cabo las labores de contención del fuego. Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas.

Para sofocar el incendio fue necesario el uso de varias unidades cisterna debido a la complejidad del acceso y la cantidad de humo que se concentró en ciertas áreas del hospital. Las labores se extendieron por más de una hora antes de que la situación fuera controlada.

La autoridad municipal confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro, sin descartar ninguna hipótesis hasta que se tengan los peritajes oficiales. A su vez, el IMSS no ha emitido un comunicado formal, pero se espera que lo haga en las próximas horas, una vez que se evalúen los daños y la afectación a los servicios médicos.

Mientras tanto, la clínica permanecerá bajo supervisión preventiva, en tanto se descarta cualquier riesgo estructural o de seguridad para su pronta reactivación.