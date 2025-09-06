Estos son los jueces del Distrito Bravos en Chihuahua tras la nueva adscripción judicial

Publicidad - LB2 -

Se asignaron jueces en materias familiar, civil y penal, con especializaciones en adolescentes, narcomenudeo y violencia de género.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Órgano de Administración del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua publicó el acuerdo de adscripción de juezas y jueces electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, con lo cual quedaron definidos los cargos en los distintos distritos judiciales.

En el caso del Distrito Bravos, que corresponde a Ciudad Juárez, se confirmaron adscripciones en materias familiar, civil y penal, incluyendo especialidades en justicia para adolescentes, narcomenudeo y violencia de género.

En el área familiar, se establecieron diez juzgados por audiencias y un coadyuvante. Cristina Ivonne Borunda Carrasco fue adscrita como jueza coadyuvante.

En los juzgados por audiencias, Martín Arriaga Rojo encabezará el Primero; Jesús Hiram Camarillo Silerio el Segundo; César David Valdez López el Tercero; Tania Sugey Hernández Ayala el Cuarto; Alejandra Varela Mendias el Quinto; José Miguel Arellano Sosa el Sexto; Alicia Luna Ortega el Séptimo; Yazmín Eli Montoya Chávez el Octavo; Alejandra Zepeda Ramírez el Noveno; y Haydee Vázquez González el Décimo.

En materia civil, el Distrito Bravos contará con el Décimo Juzgado Civil por Audiencias, encabezado por Cynthia Liliana Nájera Nájera, además de un Juzgado Civil Tradicional a cargo de Fela Patricia Treviño Guerrero.

La materia penal presenta la lista más extensa, con jueces adscritos a control, enjuiciamiento, ejecución de penas y juzgados especializados. Entre ellos figuran Hugo Óscar Alonso González, Norma Angélica Castañeda Aguilar, Andrés Hakkem Alvarado Juárez, Luis Flores Santillán, Nancy Ordóñez Hernández y Raúl Palos Pacheco, entre otros.

Asimismo, se designaron jueces en áreas sensibles como los especializados en violencia de género —Brenda Armendáriz Mata, Alejandra Teresa Marín Romo y Rigoberto Isaías Flores Gómez— y en narcomenudeo, como Silvia Rocío Delgado García, María Concepción Parga Carrillo y Félix Aurelio Guerra Salazar.

El acuerdo también contempla adscripciones en justicia para adolescentes, con perfiles como Karen Arteaga Rivas, Ana Griselda González Torres, César Enrique Juárez, María Vianney Portillo Gutiérrez e Iram González Alonso, además de los especializados en violencia de género con funciones de enjuiciamiento y ejecución de penas bajo el sistema tradicional.

Con esta definición, el Distrito Bravos consolida su estructura judicial en los tres rubros principales y se suma al proceso de renovación institucional que marca la reforma judicial en Chihuahua.

La medida busca garantizar el acceso a la justicia con enfoque especializado, paridad de género y cercanía con la ciudadanía juarense.

La entrada en funciones de estas y estos jueces está programada a partir del 8 de septiembre de 2025, fecha en que deberán incorporarse a sus respectivos órganos jurisdiccionales en Ciudad Juárez.

