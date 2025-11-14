Esterilizará DABA este fin de semana a mascotas en las colonias Anáhuac y Ampliación Fronteriza

Publicidad - LB2 -

Las jornadas se realizarán el sábado 16 y domingo 17 de noviembre de manera gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Departamento de Bienestar Animal (DABA), adscrito a la Dirección de Ecología del Gobierno Municipal, llevará a cabo este fin de semana dos jornadas gratuitas de esterilización canina y felina en las colonias Anáhuac y Ampliación Fronteriza. Las actividades forman parte de la campaña permanente para el control responsable de la población de mascotas en Ciudad Juárez.

La primera jornada se desarrollará el sábado 16 de noviembre en el parque ubicado sobre la calle Cedros de la colonia Anáhuac, mientras que la segunda será el domingo 17 en el parque de la calle Grama, en la colonia Ampliación Fronteriza. Ambas iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana y atenderán a las mascotas que previamente se hayan registrado.

La dependencia municipal informó que las intervenciones se realizarán bajo estrictas medidas sanitarias y con personal veterinario capacitado. Cada jornada tendrá capacidad limitada, por lo que se exhortó a los interesados a registrar previamente a sus mascotas llamando al número (656) 737-0000 en las extensiones 70512 y 70536, correspondientes al DABy.

Entre los requisitos para acceder a la esterilización gratuita se encuentra que los animales deben tener al menos cinco meses de edad, encontrarse en ayuno de ocho horas (alimento y agua) y ser transportados en una jaula o transportadora. En el caso de los perros, se solicita llevarlos con correa y bozal si presentan comportamiento agresivo. Los propietarios deberán presentar una identificación oficial.

El Departamento de Bienestar Animal reiteró que estas acciones son parte de una estrategia de salud pública y protección animal, con el objetivo de prevenir la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle, así como mejorar la calidad de vida de las mascotas y sus entornos. También se busca reducir el abandono y fomentar la tenencia responsable en las colonias de mayor vulnerabilidad.

La Dirección de Ecología invitó a los habitantes del sector y a la comunidad en general a participar activamente en estas campañas, que se llevan a cabo de manera periódica en diferentes zonas de Ciudad Juárez. Además de las esterilizaciones, se brinda información sobre vacunación, cuidado responsable y denuncias por maltrato animal.

