Esteriliza DABA gratuitamente a 708 mascotas en tres jornadas del fin de semana

También se colocaron 280 microchips sin costo para promover la tenencia responsable en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 708 mascotas fueron esterilizadas de manera gratuita durante las jornadas realizadas este fin de semana por la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), como parte de su estrategia permanente para promover la tenencia responsable y combatir el abandono animal en Ciudad Juárez.

La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que las actividades se desarrollaron en tres sedes distintas y se distribuyeron de la siguiente forma: 174 cirugías el viernes, 265 el sábado y 269 el domingo, todas realizadas sin costo para la ciudadanía.

Además de las esterilizaciones, se aplicaron 280 microchips a perritos y gatitos, también de manera gratuita, como medida adicional para facilitar la identificación y localización de las mascotas en caso de extravío.

“Gracias por ser parte del cambio y por preocuparse por el bienestar de sus peluditos. Cada acción cuenta para construir una ciudad más responsable y con menos abandono”, expresó Arredondo Salinas, al agradecer la participación de las familias que acudieron a las jornadas.

Las intervenciones quirúrgicas se llevaron a cabo en tres diferentes puntos de la ciudad: el Centro Comunitario Ampliación Aeropuerto, la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, y la Escuela Primaria Bucareli 2031, ubicadas en zonas donde existe alta demanda de este tipo de servicios.

DABA recordó que la esterilización no solo ayuda a prevenir camadas no deseadas, sino que también contribuye a mejorar la salud y el comportamiento de las mascotas, además de ser una medida efectiva para reducir la sobrepoblación canina y felina, que frecuentemente deriva en abandono o maltrato.

La directora invitó a la población a mantenerse informada sobre las próximas campañas, que se anuncian regularmente a través del sitio web oficial https://basedaba.mx/campanas, así como en redes sociales de la dependencia.

Este programa forma parte del compromiso del Gobierno Municipal para fomentar una cultura de protección y respeto hacia los animales, reforzando al mismo tiempo la participación ciudadana en la construcción de un entorno más seguro y consciente.

