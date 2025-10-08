Movil - LB1A -
octubre 8, 2025
    octubre 8, 2025 | 17:32
    Estas son las calles que cerrarán el 10 de octubre por carrera de UTCJ y paseo ciclista 44

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación General de Seguridad Vial emite recomendaciones con el propósito de coadyuvar en el buen desarrollo de la Carrera Pedestre Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) y el Paseo Ciclista de Canal 44 en su versión 2025.

    Ciudad Juárez, Chih .- Por lo que, para evitar percances o accidentes, se montará un operativo especial para resguardar la integridad física de los participantes de la Carrera Pedestre de la UTCJ, la mañana del viernes 10 de octubre, contando con la participación de ocho policías viales.

    Además, se anuncian cierres viales en los siguientes cruces de vialidades:

    – Calle Real Catorce y calle Pradera del Norte
    – ⁠Calle De los Agustinos y calle Paseo Los Arcos
    – Calle Paseo Los Arcos y calle Pradera del Norte
    – Calle Pradera del Norte y avenida Universidad Tecnológica
    – Calle Playa del Conchal y avenida Universidad Tecnológica
    – Calle Yepomera y avenida de Las Torres
    – Avenida Universidad Tecnológica de norte a sur

    También, para el Paseo Ciclista de Canal 44, a realizarse el domingo 12 de octubre por la mañana, se implementará un dispositivo de resguardo, con la colaboración de 18 motociclistas y una unidad patrulla.

    Durante este operativo solo se harán cierres parciales en el recorrido, que iniciará frente a las instalaciones de canal 44 para luego desplazarse sobre el bulevar Manuel Gómez Morín con rumbo a la avenida Antonio J. Bermúdez, hasta tomar el bulevar Juan Pablo II, luego se incorporarán a la avenida de Las Américas rodeando el monumento a Los Indomables y finalmente terminarán en las instalaciones del Parque Borunda.

    Ante lo anterior, se hace un llamado a respetar los señalamientos viales, ceder el paso a los peatones, evitar conducir a exceso de velocidad y seguir en todo momento las indicaciones de los policías viales.

    La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

