    octubre 3, 2025 | 15:33
    Estará ubicada en la Talamás Camandari nueva estación de policía

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    El proyecto será presentado a Omar García Harfuch en la reunión programada en esta frontera.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, dio a conocer que el nuevo distrito de la Policía Municipal podría estar ubicado por el bulevar Manuel Talamás Camandari para lo cual será necesario la adquisición de un terreno.

    Apunto que hay dos terrenos en la mira para el nuevo distrito policial, esto, en la zona de la Talamás Camandari.

    “No tenemos los terrenos, pero ya tenemos ubicados algunos, como en el caso de las casas, tendríamos que adquirirlo”, dijo.

    Para poder impulsar este proyecto accediendo a recursos, recordó que harán la solicitud ante el Gobierno Federal, lo que pudiera suceder en la reunión programada con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aún sin fecha.

    “Uno de los proyectos que llevaremos ante García Harfuch es de la nueva estación de policía”, señaló.

    De retirada indico que analizarán la posibilidad de que este proyecto salga adelante el próximo 2026.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

