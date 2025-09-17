Estará Mario Delgado, titular de la SEP, en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Vendrá a revisar la construcción del CBTIS 291 en el sur oriente de la ciudad, y se aprovechará la oportunidad para recordarle el proyecto de la presidenta Sheinbaum de construir en esta frontera la Universidad “Rosario Castellanos”.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El viernes de la presente semana estará en Ciudad Juárez Mario delgado, secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, con la intención de supervisar la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial 291 (CBTIS), ubicado en el sur oriente de la ciudad.

Ulises García, delegado de la SEP en esta frontera, manifestó que la estancia de Mario Delgado será de unas cuantas horas, y que en su agenda se incluye la supervisión a la Secundaria Estatal 3061, en la colonia Azteca, y la Secundaria Federal 20, en Loma Blanca, habilitadas como preparatorias en el turno vespertino como parte de un proyecto nacional que pretende abrir mas espacios en el nivel medio superior.

Indicó que en el caso muy específico de la Secundaria Técnica 98, 150 alumnos del nuevo CBTIS 291 toman clases en la Secundaria Técnica 98 en turno vespertino, y que una vez concluido el plantel se pretende habilitar 150 lugares más.

Manifestó que aprovecharán la ocasión para recordarle al titular de la SEP el proyecto anunciado por la presidenta Sheinbaum de construir en esta frontera un plantel de la Universidad “Rosario castellanos”.

