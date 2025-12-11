Estará la Presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez este domingo 14 de diciembre

Publicidad - LB2 -

Su agenda incluye inspecciones de obra y posible inauguración de un Centro de Bienestar Infantil, sin eventos masivos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Ciudad Juárez este próximo domingo 14 de diciembre para realizar actividades oficiales en la frontera, confirmó este jueves el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar. La mandataria federal sostendrá encuentros institucionales y recorridos, aunque no se tienen contemplados actos públicos ni concentraciones masivas.

“Está confirmada la visita de la Presidenta. Va a tener algunas actividades en esta frontera, sin eventos masivos, solo inspecciones de obra y revisiones”, informó el alcalde durante un encuentro con medios de comunicación. Explicó que por el momento no se cuenta con la agenda detallada, ya que esta será dada a conocer por la oficina de la Presidencia o por la Secretaría de Bienestar en los próximos días.

Pérez Cuéllar adelantó que uno de los puntos de la agenda podría ser la inauguración de un Centro de Bienestar y Cuidado Infantil (CECI), infraestructura que forma parte de la estrategia federal para apoyar a madres trabajadoras y fortalecer el sistema de cuidados en las zonas urbanas del país.

Asimismo, mencionó que Sheinbaum sostendrá una reunión con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la que se afinarán detalles sobre proyectos en desarrollo y acciones conjuntas entre el Gobierno Federal y el Municipio. Sin embargo, precisó que será el equipo de la propia Presidenta quien confirme oficialmente los puntos de su itinerario.

Esta será una de las primeras visitas de Claudia Sheinbaum a Ciudad Juárez desde que asumió la Presidencia de la República, en un contexto donde la ciudad es punto clave para el Gobierno Federal por su relevancia económica, social y geopolítica en la frontera norte.

La expectativa sobre su visita ha generado interés entre distintos sectores, ya que Juárez concentra diversos proyectos prioritarios, tanto en infraestructura como en atención a población vulnerable, movilidad y salud. No obstante, el Presidente Municipal subrayó que no habrá eventos públicos abiertos a la ciudadanía durante esta jornada.

Las autoridades locales indicaron que estarán colaborando en la logística y coordinación para facilitar los recorridos de la Presidenta, al tiempo que se espera que esta visita permita reforzar la colaboración institucional entre los tres niveles de gobierno en temas clave para la ciudad.

Se prevé que en las próximas horas se dé a conocer el programa oficial por parte de la Presidencia de la República, con los horarios y ubicaciones confirmadas de las actividades que encabezará Claudia Sheinbaum en esta frontera.

