Establecerá Poder Judicial laboratorios móviles en Juárez para agilizar pruebas toxicológicas y de paternidad

El proyecto busca apoyo de Ficosec y del Gobierno del Estado; también se enmarca en la estrategia de “Justicia Itinerante”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua (TSJE) contempla la implementación de dos laboratorios móviles en Ciudad Juárez con el objetivo de agilizar la realización de exámenes toxicológicos, pruebas de paternidad y otros análisis periciales que actualmente generan retrasos en procesos judiciales del Distrito Bravos. El proyecto busca ser financiado con el respaldo de organismos civiles como el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).

Raúl de León, presidente de Ficosec, confirmó que la solicitud presentada por el Poder Judicial ya se encuentra en análisis, y reconoció que estas unidades facilitarían la atención a casos donde la demora en la realización de pruebas afecta el avance de juicios. “Hay ocasiones en las que se han tenido que iniciar gestiones específicas para la compra de reactivos. Si podemos contribuir con soluciones estructurales, lo vamos a valorar”, declaró.

Israel Rivera, titular de Comunicación Social del Poder Judicial, explicó que las unidades móviles permitirán “desahogar y dar prontitud” a la demanda de análisis, especialmente cuando el costo y la alta demanda provocan cuellos de botella. Detalló que un solo reactivo para ciertas pruebas puede llegar a costar hasta 18 mil pesos por persona, lo que representa una carga importante para el sistema de justicia.

“Se busca agilizarlo, con módulos itinerantes que se puedan mover según las necesidades del distrito”, indicó Rivera, añadiendo que la intención es también reducir tiempos de espera en casos de adolescentes en conflicto con la ley, especialmente para pruebas toxicológicas que permiten evaluar el uso de narcóticos y orientar acciones de rehabilitación y reinserción social.

En ese sentido, Raúl de León destacó la importancia de fortalecer estos mecanismos desde un enfoque de salud pública y justicia social. “La reinserción de adolescentes no puede quedarse solo en el expediente judicial. Es también un tema de salud, de acompañamiento, de integración al trabajo y la comunidad”, puntualizó.

De manera paralela, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, realiza gestiones ante el Gobierno del Estado para obtener unidades de transporte que puedan ser adaptadas como laboratorios. Estas unidades también formarían parte del proyecto de “Justicia Itinerante”, una estrategia del Poder Judicial que busca llevar asesoría legal y servicios jurídicos directamente a las colonias y comunidades más alejadas del centro de justicia.

El proyecto aún se encuentra en etapa de planeación, pero se perfila como una herramienta clave para mejorar el acceso a la justicia en Ciudad Juárez, particularmente en temas sensibles como pruebas de filiación, consumo de sustancias o procesos penales que requieren dictámenes periciales. De concretarse, los laboratorios móviles representarían una innovación operativa en el sistema judicial estatal.

