Estaba bien “aturrada” mientras su bebé lloraba en el auto

Publicidad - LB2 -

La mujer se identificó como Karla Michelle M. O. de 23 años, quien fue detenida mientras que la menor fue trasladanda al departamento de Trabajo Social de la SSSPM Distrito Universidad.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Karla Michelle M. O., por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de omisión de cuidados.

Agentes municipales que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Revolución Mexicana, atendieron un llamado recibido al número de emergencia 9-1-1, donde reportaron a una fémina inconsciente, en el cruce de las calles Baudelio Uribe y Luis Herrera Cano, en la colonia en mención.

- Publicidad - HP1

Al arribar al lugar, los oficiales se percataron de un vehículo de la marca Dodge Caliber en color negro, obstruyendo la vía pública, y en su interior se encontraba llorando una menor de aproximadamente un año de edad, y a su lado una mujer inconsciente.

Y al no poder abrir las puertas del vehículo quebraron el cristal de una de sus ventanas, para brindarle los primeros auxilios a la mujer ya que se encontraba en estado de intoxicación.

Por lo anterior, una vez que reaccionó fue detenida quien se identificó como Karla Michelle M. O. de 23 años, trasladando a la menor al departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Distrito Universidad, quienes se encargaron de brindarle la atención integral.

Previa lectura de derechos, la mujer fue consignada ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.