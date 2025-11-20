Está por definirse la concesión del predio para la Ciudad Deportiva de Bravos: Pérez Cuéllar

Publicidad - LB2 -

El proyecto prevé una inversión de 600 millones de pesos y busca potenciar el desarrollo deportivo y económico en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar informó que la gestión para obtener la concesión del predio donde se construirá la Ciudad Deportiva de los Bravos de Ciudad Juárez se encuentra en su etapa final, tras una serie de reuniones en la Ciudad de México, particularmente con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El proyecto contempla una inversión aproximada de 600 millones de pesos y se perfila como una de las obras deportivas más relevantes para la frontera.

Durante su gira de trabajo en la capital del país, el alcalde juarense dio seguimiento al proceso de solicitud del terreno que albergará el complejo deportivo. “Estamos muy cerca de lograr la concesión de los terrenos con la Sedatu”, afirmó. Agregó que espera una respuesta positiva en los próximos días, lo que permitirá avanzar en el diseño y planeación del desarrollo.

Pérez Cuéllar subrayó que la iniciativa no solo tiene un componente deportivo, sino también social y económico. En lo deportivo, dijo, la Ciudad Deportiva permitirá consolidar un espacio de formación para jóvenes talentos locales y estatales, facilitando su integración a las fuerzas básicas del club Bravos y fomentando una cultura de alto rendimiento desde la niñez y juventud.

En cuanto al impacto económico, destacó que la inversión proyectada de 600 millones de pesos implicará una importante derrama para la ciudad, generando empleos directos e indirectos durante su etapa de construcción y operación. “Por ambos lados, el deportivo y el económico, la inversión de Bravos es bastante importante, y es por eso que hay que apoyar el proyecto, porque los beneficios son muchos”, expresó el alcalde.

La Ciudad Deportiva de Bravos forma parte de una estrategia más amplia para consolidar a Ciudad Juárez como un polo de atracción para el deporte profesional y amateur, al tiempo que se mejora la infraestructura urbana con espacios públicos de calidad. Aunque aún no se ha definido públicamente la ubicación exacta del predio, se espera que esté en una zona estratégica con accesibilidad para deportistas y aficionados.

Durante su visita a la Sedatu, el presidente municipal también revisó otros trámites relacionados con terrenos nacionales y proyectos que involucran la recuperación de espacios públicos. La dependencia federal ha sido clave en programas de infraestructura social en distintas regiones del país, y se espera que Juárez reciba respaldo institucional para este nuevo complejo.

Una vez formalizada la concesión del predio, el proyecto entrará en su etapa de planeación ejecutiva, en la que se definirán detalles técnicos, etapas de construcción y esquemas de operación. Se prevé que el club Bravos, en coordinación con autoridades municipales y estatales, participe activamente en la ejecución del proyecto.

