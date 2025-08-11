Está Pérez Cuéllar por definir horario de su informe

Publicidad - LB2 -

Lo que si esta confirmado, es que el Estadio 8 de Diciembre, será el sitio en donde rendirá cuentas en su primer año de su segunda gestión al frente de la comuna juarense.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, ratificó que su informe de gobierno se llevará a efecto el 7 de septiembre en el Estadio 8 de Diciembre, en un horario por definir, aunque todo parece indicar que será en la tarde noche.

El horario de su primer informe en su segunda gestión como alcalde de Ciudad Juárez quedó pendiente, y al respecto, mencionó que es una situación que se analiza con sus colaboradores, tomando en cuenta varios aspectos, sobre todo, las condiciones climáticas.

El alcalde no dio mayores detalles, y solo indicó que es una situación que esta misma semana quedará definida, en consideración de varios aspectos, entre ellas, las climáticas.

