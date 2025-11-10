Está en trámite la renuncia de Ulises Pacheco a la SSPE por su rol en el PAN

Publicidad - LB2 -

El dirigente municipal panista en Ciudad Juárez dejará su cargo estatal por incompatibilidad legal de funciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Ulises Pacheco, dirigente municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Ciudad Juárez, confirmó este lunes que su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) ya está en proceso, con el fin de cumplir con lo que marca la ley respecto a la incompatibilidad de funciones entre cargos partidistas y responsabilidades en la administración pública.

Actualmente, Pacheco se desempeña como Director de Derechos Humanos, Antisobornos, Transparencia y Rendición de Cuentas dentro de la SSPE, un cargo de nivel directivo que, de acuerdo con la normatividad vigente, no puede ser ocupado por quien también funge como dirigente de un partido político, situación que ha motivado su salida de la dependencia.

- Publicidad - HP1

“Ya se encuentra en proceso de trámite”, señaló Pacheco, quien aseguró que la decisión es definitiva y que su salida del cargo es inminente. “Es cuestión de días para que se formalice”, agregó durante una declaración breve en la que reiteró su compromiso con las responsabilidades que ahora asume dentro de la estructura panista local.

La renuncia, dijo, le permitirá enfocarse de tiempo completo en la dirigencia del PAN en Ciudad Juárez, una tarea que cobra especial relevancia ante el panorama político de cara al proceso electoral de 2027. Pacheco fue nombrado dirigente municipal del partido recientemente, en un contexto de reorganización interna que busca fortalecer su presencia en esta frontera.

Desde el Gobierno del Estado, no se ha emitido aún un pronunciamiento oficial sobre quién asumirá las funciones que Pacheco deja dentro de la SSPE, ni si habrá ajustes en la estructura que encabeza el secretario Gilberto Loya Chávez.

Con esta decisión, el dirigente panista busca evitar cualquier señalamiento por conflicto de interés o uso de recursos públicos con fines partidistas, en medio de una creciente exigencia de transparencia en la función pública. La separación de responsabilidades políticas y administrativas, señaló, es un paso necesario para mantener la legalidad y legitimidad en ambas esferas.

La dirigencia estatal del PAN no ha emitido comentarios adicionales, aunque en círculos partidistas se interpreta el movimiento como parte de una estrategia para consolidar liderazgos locales rumbo al fortalecimiento del partido en el municipio.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.