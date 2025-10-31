Está dispuesto Pérez Cuéllar aceptar disposición del Congreso

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Ciudad Juárez manifestó que si los legisladores del Estado aprueban la iniciativa de Xóchilt Contreras de la reducción del costo del engomado ecológico, acataría la decisión sin problema alguno.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Municipio acatará la decisión que tome el Congreso, indicó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar al respecto de la iniciativa de la diputada Xóchitl Contreras para reducir las multas por no portar el engomado ecológico en Ciudad Juárez.

Este jueves, la diputada del PAN, Xóchitl Contreras, presentó una iniciativa ante el pleno para que en Ciudad Juárez se reduzcan los costos del engomado ecológico y la multa por no portarlo, al considerar de excesivos los costos actuales por ambos conceptos.

Xóchitl Contreras expuso desde la tribuna que el gobierno municipal de Ciudad Juárez cobra hasta $346 pesos por el engomado, y que su iniciativa busca topar el costo en $226 pesos.

Mientras que las multas son de $3,394 pesos por no portar el engomado, cuando lo justo serían $339 pesos.

Al respecto, el alcalde de esta frontera, dijo que de aprobarse la iniciativa de la legisladora sería irrelevante para los ingresos, ya que por este concepto es mínimo lo que recauda la Tesorería Municipal a través de la Coordinación de Seguridad Vial y de la Dirección de Ecología.

“Creo que por fin están tomando la ruta que deben de tomar, que es hacer su trabajo, que es legislar y nosotros acataríamos la decisión que tome el Congreso”, puntualizó.

Xóchitl Contreras, presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la Ley de Equilibrio Ecológico de Chihuahua, con el fin de modificar el cobro y las multas relacionadas con el engomado ecológico en Ciudad Juárez, único municipio en la entidad que aplica esta medida como parte del acuerdo ambiental con El Paso, Texas y con el Condado de Doña Ana, Nuevo México.

